Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Предприниматель и акционер Twitter Илон Маск решил оптимизировать удалённую работу компании. Об этом 10 апреля пишет Daily Mail.

Илон Маск JD Lasica

В своём аккаунте в соцсети Маск провёл опрос — он спросил у подписчиков, стоит ли превратить здание Twitter в приют для бездомных. Предприниматель аргументировал это предложение тем, что «всё равно никто не появляется» в офисе из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает издание, за первые сутки проголосовал почти 1 млн человек (более 923 тыс.). При этом более 90% людей ответили положительно на предложение Маска.

Ранее Илон Маск предложил верифицировать аккаунты в Twitter всем платным подписчикам. Он также предложил увеличить стоимость подписки Twitter Blue для пользователей из других стран, кроме США.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года Илон Маск приобрёл 9,2% акций Twitter, тем самым став самым крупным акционером платформы. Позже стало известно, что предприниматель войдёт в состав директоров компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Маск предложил сделать верификацию в Twitter всем платным подписчикам