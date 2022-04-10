Луганск, 10 апреля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Новоайдар в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 10 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:15 с направления населенный пункт Северодонецк по населенному пункту Новоайдар, с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Донецкий в ЛНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).