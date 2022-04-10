Манчестер, Великобритания, 10 апреля, 2022, 21:00 — ИА Регнум. 10 апреля «Манчестер Сити» в центральном матче 32-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 принимал «Ливерпуль». Основное время встречи, проходившей в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилось со счетом 2:2.

«Манчестер Сити»

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Кевин де Брёйне (5' Бернарду Силва) и Габриэль Жезус (36' Жоау Канселу). Голы «мерсисайдцев» забили Диогу Жота (13' Трент Александер-Арнольд) и Садио Мане (46' Мохаммед Салах).

Статистика матча («Манчестер Сити"/ «Ливерпуль»)

Удары 11/6

Удары в створ 5/4

Владение 55%/45%

Угловые 4/1

Нарушения 9/11

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг (Рияд Марез, 75'), Габриэль Жезус (Джек Грилиш, 83'), Филип Фоден.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (Наби Кейта, 78'), Садио Мане (Роберто Фирмино, 84'), Мохаммед Салах, Диогу Жота (Луис Диас, 70').

«Манчестер Сити», набрав 74 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» с 73-мя очками остался на втором месте.