Москва, , 20:59 — REGNUM Украинские нацисты готовят подрыв резервуаров с токсичными веществами в районе Попасной, сообщил 10 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Убийство kropekk_pl

Он уточнил, что нацисты заминировали резервуары с хлором, расположенные на территории водоканала в Попаснянском районе. Их планируют взорвать при подходе подразделений ЛНР.

«В населённом пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР», — рассказал Мизинцев.

«Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — подчеркнул он.

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