Лос-Анджелес, США, , 20:54 — REGNUM Бри Ларсон присоединится к актёрскому составу картины «Форсаж 10». Об этом 10 апреля сообщил её коллега Вин Дизель в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вин Дизель Цитата к/ф «Форсаж». реж. Роб Коэн, Мэл Сити. 2001. США, Германия

Дизель опубликовал фотографию с Ларсон, на которой они смеются. «Это Капитан Марвел. В этом образе явно есть любовь и смех. Однако вы ещё не видите персонажа, с которым познакомитесь в «Форсаже 10»… Добро пожаловать в СЕМЬЮ, Бри», — подписал снимок актёр.

ИА REGNUM напоминает, что в фильме «Форсаж 10» помимо Бри Ларсон и Вина Дизеля также сыграют Джейсон Момоа, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Ludacris, Сон Ган и другие. Премьера картины запланирована на 2023 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Актриса из «Отряда самоубийц» сыграет в десятом «Форсаже»