Цхинвал, , 20:56 — REGNUM Все 72 избирательных участка в Южной Осетии, на территории которой 10 апреля проходят выборы президента республики, закрылись. Об этом заявила секретарь ЦИК Кристина Авлохова журналистам.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Голосование завершено, 72 избирательных участка на территории республики закрыты. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов», — сообщила Авлохова.

Также известно о закрытии участков в Москве, Сухуме и Владикавказе.

Напомним, что выборы президента стартовали в Южной Осетии 10 апреля 2022 года в 08:00 (совпадает с мск). Общее количество избирательных участков составило 76.

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