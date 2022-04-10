Цхинвал, 10 апреля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Все 72 избирательных участка в Южной Осетии, на территории которой 10 апреля проходят выборы президента республики, закрылись. Об этом заявила секретарь ЦИК Кристина Авлохова журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

«Голосование завершено, 72 избирательных участка на территории республики закрыты. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов», — сообщила Авлохова.

Также известно о закрытии участков в Москве, Сухуме и Владикавказе.

Напомним, что выборы президента стартовали в Южной Осетии 10 апреля 2022 года в 08:00 (совпадает с мск). Общее количество избирательных участков составило 76.