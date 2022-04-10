Москва, , 20:44 — REGNUM Более 6,3 тыс. иностранных граждан до сих пор удерживают в заложниках в качестве живого щита националисты на Украине. Об этом 10 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 338 иностранных граждан из 12 государств», — сказал он.

Мизинцев добавил, что 77 иностранных судов из 18 государств также продолжают оставаться заблокированными в портах Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Старобогдановки в Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских ЗРК С-300.