Москва, , 20:33 — REGNUM Власти Украины при поддержке ряда стран Запада готовит провокации с массовым уничтожением мирных жителей для последующего обвинения в их гибели военных России и ЛНР, сообщил 10 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Официальный Киев при поддержке ряда стран коллективного Запада продолжает подготовку чудовищных и безжалостных акций с массовым уничтожением мирных жителей в Луганской Народной Республике с целью дальнейшего обвинения Вооруженных сил России и формирований ЛНР», — сказал он.

Для освещения этих акций в город Кременная Северодонецкого района заблаговременно приехали сотрудники зарубежных СМИ, которые планируют провести видеофиксацию результатов обстрела, якобы произведённого российскими военнослужащими.

По некоторым данным, провокация будет нацелена на автомобили скорой помощи.

Кроме того, подготовлены к взрыву хранилища химикатов.

«В населённом пункте Белогоровка Попаснянского района неонацисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала, которые планируют взорвать при подходе к городу формирований народной милиции ЛНР», — рассказал Мизинцев.

Также в населённом пункте Раговка Киевской области готовится провокация с постановочными съемками поиска и вскрытия массовых захоронений людей, якобы убитых российскими военными.

«С целью придания большей достоверности данной провокации, к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов и сотрудники национальной полиции», — добавил Мизинцев.

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