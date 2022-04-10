Москва, , 20:49 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) собираются заснять провокацию в Северодонецком районе с якобы обстрелами ВС РФ автомобилей скорой помощи с пациентами. Об этом 10 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«В город Кременная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных средств массовой информации для видеофиксации подготовленной ВСУ провокации с обстрелом, якобы российскими военнослужащими, автомобилей скорой помощи, перевозящих пациентов», — сообщил Мизинцев.

Ранее стало известно о том, что в Курской области с 11 апреля 2022 года введут высокий уровень террористической опасности. По словам губернатора Романа Старовойта, подобное решение связано с «возможными провокациями со стороны украинских националистов».

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