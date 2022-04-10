Турин, Италия, , 20:10 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство туринского «Ювентуса» видит в 24-летнем фланговом защитнике мадридского «Атлетико» Ренане Лоди замену Алексу Сандро, который покинет клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

Логотип Ювентуса

Также сообщается, что «Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Челси» и сборной Италии Эмерсону Палмьери, который в текущем сезоне выступает за французский «Лион» на правах аренды.

В текущем сезоне Ренан Лоди принял участие в 36-ти матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ренан Лоди перешел в «Атлетико» 7 июля 2019 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 21,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.