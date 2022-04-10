Москва, , 20:19 — REGNUM Представители Следственного комитета (СК) России дадут правовую оценку очередным фактам осквернения памятников советским воинам в Литве. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

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«Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литовской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно о том, что памятники советским воинам, находящиеся в литовских городах Шета и Куркляй, были залиты краской.

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