Москва, 10 апреля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Представители Следственного комитета (СК) России дадут правовую оценку очередным фактам осквернения памятников советским воинам в Литве. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Pixabay.com Литва

«Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литовской Республики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно о том, что памятники советским воинам, находящиеся в литовских городах Шета и Куркляй, были залиты краской.