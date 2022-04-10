Лондон, 10 апреля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. 21-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Швеции по футболу Деян Кулушевски, выступающий за «Тоттенхэм» на правах аренды, останется в лондонском клубе после завершения сезона.

«Тоттенхэм Хотспур»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» воспользуется опцией выкупа контракта футболиста за 35 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Кулушевского три забитых мяча и шесть результативных передач в одиннадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22.

«Ювентус» подписал Деяна Кулушевского 2 января 2020 года, выкупив его контракт у «Аталанты» из Бергамо за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Швеции, согласно данным портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро.