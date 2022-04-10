Луганск, , 19:59 — REGNUM Населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:50 с направления населенный пункт Новотошковское по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (пять снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля в Народной милиции ДНР сообщили, что силами ДНР с начала текущих суток были уничтожены более 45 украинских националистов.