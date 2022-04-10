Милан, Италия, , 19:55 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, руководство «Интера» в ближайшее время обсудит с 33-летним нападающим сборной Хорватии Иваном Перишичем продление контракта.

Иван Перишич Антон Зайцев

По информации источника, многие европейские клубы были заинтересованы в подписании Перишича в прошедшее январское трансферное окно. Текущее соглашение хорвата с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Иван Перишич принял участие в 28-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Интер» нападающий выступает с 30 августа 2015 года после перехода из «Вольфсбурга» за 19 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Перишича, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.