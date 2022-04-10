Париж, , 20:06 — REGNUM Политики Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен занимают лидирующие позиции на президентских выборах во Франции после первого тура голосования. Об этом пишет ряд бельгийских СМИ со ссылкой на exit poll 10 апреля.

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен © ИА REGNUM

Так, по итогам первого тура оба кандидата сумели набрать по 24% голосов.

Напомним, что избирательные участки на выборах президента во Франции и в её заморских департаментах Западного полушария открылись 10 апреля 2022 года в 09:00 по московскому времени.

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