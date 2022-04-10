Париж, 10 апреля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Политики Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен занимают лидирующие позиции на президентских выборах во Франции после первого тура голосования. Об этом пишет ряд бельгийских СМИ со ссылкой на exit poll 10 апреля.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Так, по итогам первого тура оба кандидата сумели набрать по 24% голосов.

Напомним, что избирательные участки на выборах президента во Франции и в её заморских департаментах Западного полушария открылись 10 апреля 2022 года в 09:00 по московскому времени.