Москва, 10 апреля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. 11 апреля в Москве планируются переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом 10 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

«Да, — сказал Песков. — Мы подтверждаем (информацию)».

Напомним, ранее австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что канцлер Австрии Карл Нехаммер прибудет с визитом в Москву 11 апреля.