Лейпциг, Германия, , 19:42 — REGNUM Сегодня, 10 апреля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграет с «Хоффенхаймом» из Зинсхайма.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, а матч обслужит бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. Ассистенты главного судьи — Арне Арнинк и Мартин Томсен.

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвадриол, Марсел Хальштенберг, Доминик Шобослаи, Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Норди Мукиэле, Эмиль Форсберг, Кристофер Нкунку.

«Хоффенхайм»: Оливер Бауманн, Павел Кадержабек, Ховард Нордтвейт, Ила Бебу, Ангело Штиллер, Кристофер Баумгартнер, Диадье Самассеку, Крис Ричардс, Жоржиньо Рюттер, Стефан Пош, Андрей Крамарич.

В текущем сезоне 24-летний атакующий полузащитник «быков» и сборной Франции Кристофер Нкунку, которым интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен», принял участие в 28-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами.