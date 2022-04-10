Москва, 10 апреля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Евросоюз угрожает России новыми санкциями и усилением своего военного присутствия у российских границ, в то время как РФ, невзирая на санкционное давление, выполняет все свои обязательства по поставкам газа и не занимается аналогичными мероприятиями, заявила 10 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Скидка на газ

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, комментируя слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Захарова отметила слова итальянского министра о том, что договор по газу в Алжире позволит «ответить на возможный российский шантаж».

«Итальянский деятель что-то перепутал, как всегда. Это не Россия шантажирует Европейский союз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать — вопреки всему, бесперебойно идут). Это Европейский союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых рестрикций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить: много лет», — написала Захарова.