Кемерово, 10 апреля, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области открыта весенняя охота. Она продлится по 20 мая 2022 года, сообщили в департаменте по охране объектов животного мира региона.

Андрей Репин ИА REGNUM Охота

«На территории Кемеровской области изменились сроки охоты на копытных, пушных животных, медведя и пернатую дичь», — уточнили в департаменте.

Так, охота на бурого медведя осуществляется с 1 апреля по 20 мая, на селезней уток и гусей из укрытия с чучелами — с 24 апреля по 3 мая, с 14 апреля по 13 мая — на селезней уток с использованием живых подсадных уток, С 4 мая по 13 мая — на боровую дичь.