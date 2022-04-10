Лондон, 10 апреля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Кожевенные заводы Великобритании в срочном порядке изготовят муфты для колокольных языков в более чем 16 000 церквях. Об этом пишет Telegram-канал Brief со ссылкой на интернет-издание Baza.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Отмечается, что муфты установят на колокола в знак уважения к королеве, чтобы приглушить звук колоколов и создать эффект скорби, в случае смерти Елизаветы II.

Ранее стало известно о секретной операции «Лондонский мост». Операция отвечает за «этапы похорон» в случае смерти нынешней королевы Великобритании.