Донецк, , 19:25 — REGNUM Более 45 украинских националистов были уничтожены с начала текущих суток силами Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 47 украинских националистов, полевой артиллерийский склад, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и два грузовых транспортных средства», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Александровка в ДНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).