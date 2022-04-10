Вашингтон, 10 апреля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Желанию Североатлантического альянса распространиться как можно ближе к России помешала его собственная инфраструктура, сообщает 10 апреля американское издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Альянс стремится укрепить свои силы на востоке, чтобы сдержать Россию», — утверждает издание.

Отмечено, что военные силы НАТО не могут быстро перемещаться, так как для военных целей не пригодны многие железнодорожные пути, а на стратегически важных маршрутах слишком много узких участков и слабых мостов.

«Мы должны доказать, что можем передвигаться не хуже, чем Россия», — цитирует издание слова экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса.

При этом указано, что проблемы с инфраструктурой «были очевидны давно по мере расширения НАТО на восток».

Авторы сетуют на то, что власти стран, вошедших в альянс, не торопились финансировать какие-либо меры для решения этой «проблемы». Уточняется, что на данный момент почти все изменения в этой сфере остаются на стадии намерений.

Напомним, в России постоянно подчёркивают, что блок НАТО нельзя называть «оборонительным», альянс носит агрессивный характер.