Новосибирск, , 19:21 — REGNUM Новосибирский центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, вокруг которого ранее произошёл скандал из-за жестокости тренера, не в полной мере обеспечил внутренний контроль работы тренеров во время тренировочного процесса. Также выявлены нарушения в сфере трудового законодательства. Это выяснилось в ходе проверки, сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

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Он уточнил, что в данный момент один из тренеров отстранён от работы в связи с проведением следственных действий.

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При этом для спортсменов тренировки продолжается и находится на контроле минспорта и руководства центра.