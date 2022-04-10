Москва, 10 апреля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Валерия Куденкова, супруга телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева, родила первенца. Об этом пара сообщила 10 апреля в своих соцсетях.

Gov-murman.ru Константин Ивлев в Мурманской области

По словам Ивлева, у них с супругой родилась дочь. Родители назвали её Никой.

ИА REGNUM напоминает, что для Константина Ивлева новорождённая дочь стала третьим ребёнком. У телеведущего есть сын и дочь от первого брака.