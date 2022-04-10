Вена, , 19:08 — REGNUM Канцлер Австрии Карл Нехаммер прибудет с визитом в Москву 11 апреля. Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

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По их данным, канцлер Австрии хочет выступать «строителем мостов», а для этого нужны личные визиты.

Отмечается, что с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем была согласована поездка в Москву канцлера Австрии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.