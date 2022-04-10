Донецк, , 19:11 — REGNUM Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту ракетного удара по Краматорску. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф. С.», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили о том, что удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион вооружённых сил Украины из района Доброполья.

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