Токио, 10 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Сети появился трейлер аниме под названием «Судзумэ закрывает двери». Об этом 10 апреля пишет «Афиша Daily «.

Цитата из м/ф «Твоё имя». Реж. Макото Синкай. 2016. Япония Двое

Режиссёром, продюсером и сценаристом проекта выступил Макото Синкай, создавший аниме «Твоё имя» и «Дитя погоды». Анимацией занимался Масаеси Танака, ранее сотрудничавший с Синкаем.

Добавим, что, по сюжету картины, 17-летняя Судзумэ живёт в тихом городке на острове Кюсю — однажды она встречает молодого путешественника, ищущего некую дверь, и присоединяется к его поискам. Премьера аниме в Японии запланирована на 11 ноября 2022 года.