Вашингтон, 10 апреля 2022, 19:03 — REGNUM США работают над тем, чтобы «отлучить» страны Европы от потребления российских энергоносителей, заявил 10 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире ABC News.
По его словам, такая работа ведётся сверхурочно.
«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы стараемся уменьшить их зависимость от российской нефти», — сказал Салливан.
Он также отметил, что президент США Джо Байден прямо контактирует с европейскими лидерами по этому поводу.
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