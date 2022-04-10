Вашингтон, , 19:03 — REGNUM США работают над тем, чтобы «отлучить» страны Европы от потребления российских энергоносителей, заявил 10 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире ABC News.

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По его словам, такая работа ведётся сверхурочно.

«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы стараемся уменьшить их зависимость от российской нефти», — сказал Салливан.

Он также отметил, что президент США Джо Байден прямо контактирует с европейскими лидерами по этому поводу.

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