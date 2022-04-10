Вашингтон, 10 апреля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. США работают над тем, чтобы «отлучить» страны Европы от потребления российских энергоносителей, — заявил 10 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, такая работа ведётся сверхурочно.

«Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей. Мы стараемся уменьшить их зависимость от российской нефти», — сказал Салливан.

Он также отметил, что президент США Джо Байден прямо контактирует с европейскими лидерами по этому поводу.