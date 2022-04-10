Шерегеш, Кемеровская область, , 18:59 — REGNUM В первом квартале 2022 года туристическом поездом «Шерегеш-экспресс» для поездок на горнолыжный курорт Кемеровской области воспользовались почти 3 тысячи пассажиров. Об этом сообщило министерство транспорта региона.

Поезд Neu-Zwei

«12% перевезённых пассажиров – это туристы, прибывшие на отдых в Кузбасс из других регионов России. Наибольшей популярностью туристический поезд пользуется у гостей региона из Омска, Новосибирска и Абакана», — уточнили в минтрансе.

По мнению властей, росту популярности туристического поезда «Шерегеш-экспресс» способствовало улучшение качества обслуживания пассажиров.