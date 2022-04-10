Элиста, , 18:57 — REGNUM Калмыкия и Кубань укрепят сотрудничество в различных сферах, в том числе в области туризма. Об этом 10 апреля сообщил глава степной республики Бату Хасиков по итогам встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обсудили наши возможности по наращиванию импортозамещения и обеспечению продовольственной безопасности России. Калмыкии также важно перенимать передовой опыт Краснодарского края в туристической отрасли и развивать наши коммуникации в этом направлении, что обеспечит комфортный отдых для большего количества детей из Калмыкии», — написал Хасиков в телеграм-канале.

Глава Калмыкии также заявил о восстановлении авиасообщения Элиста — Краснодар после открытия аэропортов юга России, возможности проведения на Кубани турниров по кикбоксингу.