Москва, , 18:55 — REGNUM 25-летний таранный форвард московского «Спартака» и сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон с оценкой 8.76 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Арсенал» (3:0).

Эмблема московского «Спартака»

Шамар Николсон провел на поле 90 минут, после чего вместо ямайского нападающего на поле вышел воспитанник «красно-белых» Владислав Шитов. За отведенное время Николсон отметился двумя забитыми мячами и одной выигранной верховой дуэлью. Точность передач футболиста составила 75%.

В текущем сезоне на счету Шамара Николсон шесть забитых мячей и одна результативная передачами в семи матчах за «Спартак» во всех турнирах. Нападающий выступает за «Спартак» с 7 января 2022 года после перехода из «Шарлеруа» за 8 миллионов евро.