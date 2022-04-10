Париж, , 18:55 — REGNUM В первом туре голосования на выборах президента Франции явка избирателей к 18:00 мск (17:00 по местному времени) составила 65%. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

Известно, что подобный показатель оказался почти на 5% ниже по сравнению с аналогичным временем выборов в 2017 году.

Напомним, что избирательные участки на выборах президента во Франции и в её заморских департаментах Западного полушария открылись 10 апреля 2022 года в 09:00 по московскому времени.

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