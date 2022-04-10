Париж, 10 апреля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В первом туре голосования на выборах президента Франции явка избирателей к 18:00 мск (17:00 по местному времени) составила 65%. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Известно, что подобный показатель оказался почти на 5% ниже по сравнению с данными на такое же время при проведении выборов в 2017 году.

Напомним, что избирательные участки на выборах президента во Франции и в её заморских департаментах Западного полушария открылись 10 апреля 2022 года в 09:00 по московскому времени.