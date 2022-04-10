Лос-Анджелес, США, 10 апреля 2022, 18:52 — REGNUM Соавтор и шоураннер сериала «Лучше звоните Солу» Питер Гулд заявил, что Брайан Крэнстон и Аарон Пол присоединятся к актёрскому составу финального сезона шоу. Об этом 10 апреля пишет The Hollywood Reporter.
«Первый вопрос, который мы получили, когда мы начали шоу, был: «Мы увидим Уолта и Джесси?» И вместо того, чтобы уклоняться, я просто скажу «да», — поделился Гулд. Других подробностей участия главных актёров сериала «Во все тяжкие» он не раскрыл.
ИА REGNUM напоминает, что проект «Лучше звоните Солу» является приквелом сериала «Во все тяжкие». Шоу рассказывает о жизни мелкого адвоката Джимми Макгилла (Боб Оденкёрк) — события разворачиваются в 2002 году, за шесть лет до его появления в сериале «Во все тяжкие» и знакомства с главными героями.
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