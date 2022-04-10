Лос-Анджелес, США, 10 апреля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Соавтор и шоураннер сериала «Лучше звоните Солу» Питер Гулд заявил, что Брайан Крэнстон и Аарон Пол присоединятся к актёрскому составу финального сезона шоу. Об этом 10 апреля пишет The Hollywood Reporter.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

«Первый вопрос, который мы получили, когда мы начали шоу, был: «Мы увидим Уолта и Джесси?» И вместо того, чтобы уклоняться, я просто скажу «да», — поделился Гулд. Других подробностей участия главных актёров сериала «Во все тяжкие» он не раскрыл.

ИА REGNUM напоминает, что проект «Лучше звоните Солу» является приквелом сериала «Во все тяжкие». Шоу рассказывает о жизни мелкого адвоката Джимми Макгилла (Боб Оденкёрк) — события разворачиваются в 2002 году, за шесть лет до его появления в сериале «Во все тяжкие» и знакомства с главными героями.