Краснодар, , 18:49 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» завершил борьбу за Кубок России, уступив победу столичному ЦСКА. Матч состоялся во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре сегодня, 10 апреля.

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В финале турнира «Ростов-Дон» уступил ЦСКА со счётом 22:25. Впервые за много лет донская дружина не стала обладателем трофея.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» — один из старейших клубов России. Команда была основана в 1965 году. Донская дружина с 2006 года становилась обладателем Кубка России 11 раз.