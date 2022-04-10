Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футбольный клуб «Ростов» примет московский «Локомотив». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

Fclm.ru ФК Локомотив

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Сергей Песьяков, Александр Сильянов, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Роман Тугарев, Дмитрий Полоз, Николай Комличенко, Кирилл Щетинин.

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Тин Едвай, Марк Мампаси, Дмитрий Баринов, Алексис Бека Бека, Наир Тикнизян, Максим Петров, Рифат Жемалетиднов, Вильсон Изидор, Ян Кухта.

На данный момент «железнодорожники» с десятью победами и 37-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», набрав 25 очков, располагается пятью позициями ниже.