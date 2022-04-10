Курск, , 18:48 — REGNUM Высокий уровень террористической опасности введут в Курской области с 11 апреля. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Роман Старовойт Rosavtodor.ru

«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов в Курской области с 11 апреля будет введён «жёлтый» уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале», — написал Старовойт.

Также губернатор попросил жителей области сохранять бдительность и сообщать о подозрительных гражданах или группах лиц.

Ранее стало известно о том, что в Курской области был обстрелян погранпост из минометов со стороны Украины. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Елизаветовка.

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