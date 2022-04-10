Новосибирск, 10 апреля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области на начало апреля жертвами интернет-преступников стали 577 человек (+ 24 за последнюю неделю). Об этом сообщила прокуратура региона

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По данным ведомства, причинённый ущерб составил 111 млн 477 тыс. рублей (+ 4 млн 486 тыс. рублей за последнюю неделю).

Отмечается, что преступники использовали страницы социальных сетей, обманывали при совершении сделок купли-продажи, представлялись сотрудниками банков и полицейскими, родственниками и знакомыми.