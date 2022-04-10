Монако, 10 апреля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. 19 апреля в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в матче 31-го тура французской Лиги 1 2021/22 одержал минимальную победу над «Труа». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Футбольный клуб «Монако»

Первый мяч на девятнадцатой минуте встречи забил 24-летний бразильский фланговый атакующий защитник Кайе Энрике — 1:0. Через двадцать минут Айк Угбо восстановил равновесие в счете — 1:1. В дебюте второго тайма форвард сборной Германии Кевин Фолланд вновь вывел «монегасков» вперед — 2:1. Голевую передачу на свой счет записал Александр Головин.

Статистика матча («Монако"/ «Труа»)

Удары 11/8

Удары в створ 3/1

Владение 56%/44%

Угловые 10/1

Нарушения 12/9

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Бадиашиле, Дисаси, Энрике (Якобс, 78'), Вандерсон (Лукас, 86'), Агилар, Тчуамени, Головин (Диоп, 78'), Фофана, Боаду (Фолланд, 57'), Бен-Йеддер (Матсима, 87').

«Труа»: Мулен, Палмер-Браун, Бьянконе (Тузгар, 82'), Конте (Ларуси, 68'), Сальмье, Каборе, Куаме (Дингоме, 82'), Тардию, Шавалерен, Балде (Мотиба, 67'), Угбо (Рипар, 82').

«Монако», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 50 очков, обошел «Лилль» и поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Труа» с 32-мя очками остался на пятнадцатой позиции.