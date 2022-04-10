Челябинск, 10 апреля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Начальник главка МВД по по Челябинской области Михаил Скоков заинтересовался ситуацией с женщиной на улице Салютной, 23, которая живёт в убитой квартире и под кучей мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По данным 74.ru, 65-летняя гражданка жила в убитой комнате бывшего общежития на нулевом этаже. Здесь нет ни ванны, ни кухни, а туалет забит, стёкла разбиты. Также в жилище не оказалось еды. Истощённую пожилую женщину обнаружила её соседка и вызвала медиков. Те диагностировали у гражданки перелом шейки бедра и травмы, схожие с побоями.

Скоков поручил подчинённым внимательно изучить обстоятельства произошедшего и и оказать пожилой гражданке возможную помощь. Также он отметил, что на людей в социально опасном положении нужно обращать особое внимание. И констатировал, что именно в данной ситуации было сделано не всё возможное.