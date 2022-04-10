Ижевск, 10 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Удмуртии столкнулись два транспортных средства — микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом 10 апреля сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 137 км автодороги М-7 «Волга». По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще 14 пострадали.

«Микроавтобус… столкнулся с легковым автомобилем», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время выясняются причины происшествия.