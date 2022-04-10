Киев, , 18:36 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала возможность вступления Украины в Евросоюз. Соответствующую информацию приводит «RT на русском» 10 апреля.

Урсула фон дер Ляйен

«Для Украины самое важное — самим решить, что они хотят делать в будущем, как хотят строить свою страну. Они хотят вступить в Евросоюз», — заявила фон дер Ляйен.

Также она отметила, что процесс присоединения Украины к Евросоюзу может «занять годы», но уже «сделан серьёзный шаг вперёд».

Напомним, что 8 апреля 2022 года глава ЕК вручила Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого формальный шаг для представления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ожидается, что Евросоюз рассмотрит заявку Украины на членство летом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве заявили о желании Украины отказаться от закупок газа в Евросоюзе