Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Посещать столицу Украины президент США Джозеф Байден в ближайшее время не планирует. Об этом заявил в интервью телекомпании NBC помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джозеф Робинетт Байден David Lienemann

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Байден не имеет каких-либо планов посещать Киев», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина заявил, что глава Белого дома Джозеф Байден спровоцировал рост цен на бензин, газ и продукты в стране ещё до событий на Украине.