10 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что один из ведущих европейских политиков потребовал у украинского лидера предоставить доказательства того, что события в Буче — это не постановка Киева.

Оксана Переможенко, , 20:33 — REGNUM Один из ведущих европейских политиков потребовал у Владимира Зеленского предоставить доказательства того, что события в Буче — это не постановка Киева. Об этом Зеленский 9 апреля рассказал в интервью немецкой газете Bild.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Покажите нам доказательства, что правда это так было, что это не декорации, покажите нам эти доказательства», — привел Зеленский слова европейского политика.

При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, является ли этот политик лидером одной из европейских стран, но не стал говорить его имя, уточнив лишь то, что это был не канцлер Германии Олаф Штольц.

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Заявление Зеленского обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Многие указали на то, что требование предоставить доказательства правомерно и должно быть проведено независимое расследование.

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«Про Краматорск никто тактично не спросит», — отреагировал ModanaJazz.

«И правильно сделал, что потребовал!» — добавила Vitalina_I.

«А доказательств-то нет, как они смеют такое спрашивать?.. [Украинцам] нужно на слово верить, без доказательств», — с сарказмом пишет Machete.

«Здравые люди есть даже в ЕС, но их голос, как глас вопиющего в пустыне», — отметил «Я».

«Есть и в Европе адекватные люди!» — пишет Роксолана.

«Что происходит? Почему запрос доказательств по такому очень серьезному обстоятельству вызывает такую неадекватную реакцию?.. Земля уже не круглая?!» — не понимает Наталья.

«А требовать доказательства это уже моветон? Треба (нужно — О. П.) украинским СМИ на слово верить? Как самым неполживым?..» — поинтересовался Клим А.

Украина. Буча Официальное интернет-представительство президента Украины

«Т. е. из всех глав европейских государств только один оказался адекватным и потребовал хоть каких-то доказательств…» — задумался Paul.

«Как это недемократично — требовать факты! Настоящим демократиям они не нужны», — с сарказмом написала Татьяна Б.

«Дайте право на слово России, и будет вам много доказательств!» — добавил Floweruss.

«Ну артист… Больших и малых театров! Хорошо, что хоть таким образом пытается донести миру, что люди не верят… Пытается, но его на таком коротком поводке держат хозяева», — отреагировала Uliana V.

Артист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я так понимаю, у этого святого человека… про доказательства спрашивать запрещено и это теперь считается за покушение на убийство лично Зеленского?» — не без сарказма выразила предположение Катрин Н.

«На опережение идет… Двух зайцев хочет убить одним выстрелом. Сейчас европейские курицы закудахчат «как не стыдно такое спрашивать», и уже никто, кроме России, не осмелится запросить доказательств обвинения. Ну и Орбану отомстил — жирно намекнул на него, и тот теперь будет перед европейцами оправдываться и каяться», — прокомментировала Diana.

«А в чем проблема?! Предоставьте доступ специалистам всех заинтересованных стран! Где презумпция невиновности???» — не понимает Marina А.

«И что, это не правомерный вопрос? Все должны клоуну на слово верить?» — не понимает Ruslan R.

«Какой-то дикий политик. Требует доказательств, не хочет верить на слово США и Британии. Это вообще разве возможно в чудном демократическом европейском мире?!» — с сарказмом подытожила Ли Ли.

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