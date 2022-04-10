Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 18:21 — REGNUM 10 апреля «Аталанта» потерпела поражение от «Сассуоло». Матч 32-го тура итальянской Серии А 2021/22, проходивший в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи», завершился со счетом 2:1.

Футбольный клуб «Сассуоло» Sassuolocalcio.it

Оба гола хозяев на 24-й и 61-й минутах соответственно забил 22-летний ивуарийский атакующий полузащитник Хамед Траоре. Результативными передачами отметились Гиоргос Кириакопулос и Максим Лопес. Единственным забитым мячом в составе «Аталанты» отметился форвард сборной Колумбии Луис Мурьель.

Желтые карточки получили Матеус Энрике, Мерт Мюлдюр и Давид Дзаппакоста. На матче работала бригада арбитров во главе с Шаном Лукой Сакки.

Составы команд:

«Сассуоло»: Андреа Консильи, Каан Айхан, Мерт Мюлдюр, Влад Кирикеш, Гиоргос Кириакопулос (Джанмарко Феррари, 77'), Максим Лопес, Джакомо Распадори, Хамед Траоре (Рожерио, 71'), Доменико Берарди (Грегуар Дефрель, 71'), Матеус Энрике (Франческо Маньянелли, 46'), Джанлука Скамакка (Руан, 77').

«Аталанта»: Марко Спортьелло, Рафаэл Толои (Хосе Луис Паломино, 58'), Мерих Демирал, Джорджио Скальвини, Джузеппе Пеццелла, Маттео Пессина, Жереми Бога (Луис Мурьель, 58'), Алексей Миранчук (Тейн Копмейнерс, 46'), Ханс Хатебур (Давид Дзаппакоста, 46'), Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 77'), Дуван Сапата.